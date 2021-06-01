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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: احذروا الوجود تحت أشعة الشمس مباشرة في ذلك التوقيت.. فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية ، إن أمس كان هناك انخفاض في درجات الحرارة ليلاً ، وكانت أعلى من درجات النهار ، حيث وصلت درجة حرارة القاهرة العُظمى 39 درجة مئوية ، وعلى جنوب البلاد 44 درجة مئوية . 

 

وأضافت " شاكر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " صباحنا مصري " المُذاع على فضائية " الأولى " ، أن اليوم سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، من 4 إلى 5 درجات مئوية ، حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة مئوية ، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية ، حيث تتراوح ما بين 27 و 28 درجة مئوية .

 

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية ، أن مازالت درجة الحرارة مرتفعة على جنوب البلاد لتوصل إلى 44 درجة مئوية ، مؤكدة أن هذا الطقس سيستمر حتى نهاية الأسبوع .

 

وأشارت " شاكر " ، إلى أن الطقس يكون حاراً في وقت الظهيرة ، بداية من الظهر حتى العصر ، مشددة على عدم التواجد تحت أشعة الشمس مباشرة في ذلك التوقيت ، وتناول المياه بكمية كبيرة .

 

مركز الاستشعار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجة حرارة القاهرة اخبار التوك شو

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