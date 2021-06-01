جامعة حلوان تنظم معرض الفنون التشكيلية والأسرية ال ٤٦

نظمت إدارة النشاط الفني والثقافي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، معرض الفنون التشكيلية والأسرية ال ٤٦، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأوضح الدكتور ماجد نجم ، أهمية الأنشطة الفنية والثقافية التي تثري الروح والوجدان وتبرز الجمال وتساهم في استغلال الطاقات وتبادل الخبرات واكتساب المهارات والعلاقات الإنسانية الجديدة.

وافتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي، والذي يضم أكثر من ٥٠٠ عمل فني واشترك فيه حوالي ٢٦٠طالب وطالبة من ١٠ كليات متخصصة وغير متخصصة للمنافسة على ١٠٠ جائزة لكلا المجالين (الفنون التشكيلية والفنون الأسرية)، مشيدا بالأعمال الطلابية التي تنم عن حس فني وراقي ومبدع لطلاب جامعة حلوان، في ظل اجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وحضر المعرض ، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وطارق محمد عرفان مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، والعديد من طلاب الجامعة من المتخصصين وغير المتخصصين .