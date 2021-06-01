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أخبار البلد

الهجوم على هدف معادي| رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري "حماة النيل" بالسودان.. فيديو وصور

الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد - رئيس الأركان

شهــد الفريــق مـحـمد فــريد رئيس أركــان حــرب القــوات المسـلحــة يرافقه الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "حماة النيل" الذى إستمرت فعالياته عدة أيام بجمهورية السودان بمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات لكلا البلدين .

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ عناصر المظلات قفزة مشتركة بأعلام مصر والسودان أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية ، وقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الإستطلاع والقذف الجوى ضد الأهداف المعادية .

كما قامت طائرات الهليكوبتر متعددة الطرازات بتنفيذ عمليات إبرار مشتركة للقوات الخاصة لكلا الجانبين للإغارة على أهداف معادية وتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بقيام عناصر من القوات الخاصة المشتركة بتأمين منطقة الإبرار للطائرة وتنفيذ عملية الإنقاذ بنجاح .

وأُختتمت المرحلة الرئيسية بإكتشاف هدف جوى معادى حيث تم التعامل معه وإصابته بأنظمة الدفاع الجوى الحديثة والمتطورة .

وفى توقيت متزامن نفذت القوات البحرية لكلا البلدين عدة أنشطة بحرية للقوات الخاصة تضمنت رمايات غير نمطية وإغارة على بعض الأهداف الحيوية .

وألقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القيادتين السياسية والعسكرية  فى السودان.

مشيداً بالإستعداد القتالى العالى للقوات المشاركة فى التدريب بما يؤكد القدرة على مواجة كافة التهديدات والتحديات التى تواجه مصر والسودان .

كما ألقى رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة كلمة أشاد خلالها بالمستوى المتميز الذى ظهرت به العناصر المشاركة فى التدريب، مؤكداً على عمق العلاقات المصرية السودانية معرباً عن تطلعه أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون العسكرى بين البلدين .

كما عقد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين لقاءاً ثنائياً تناول عدد من موضوعات التعاون العسكرى المشترك خلال الفترة القادمة ، فضلاً عن التحديات والتهديدات العسكرية والأمنية .

حضر ختام الفعاليات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

 

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