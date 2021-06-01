لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

يقول المثل القديم "اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي"، لكن رجلًا في الصين لم يكل من حب الثعابين رغم نجاته من الموت بصعوبة بعدما عضه ثعبان كوبرا اشتراه عبر الإنترنت.

بعد نجاته من الموت بأعجوبة إثر عضة ثعبان كوبرا اشتراه عبر الإنترنت، انتشرت صورة متداولة على نطاق واسع من أقصى الصين للرجل ينام في حضن ثعبان جديد كاد أن يودي بحياته.

ما حرمش من أول عضة

تعهد الرجل من مقاطعة هيلونغجيانج بشمال شرق الصين بشراء بتربية ثعبان "خال من السموم" كحيوان أليف بعد أن عضه كوبرا اشتراه عبر الإنترنت ونجا من الموت بصعوبة.

وكما اتضح، فإن بائع الكوبرا أكد له أن "السم قد أزيل بالفعل" من المخلوق الخطير، لكن لسوء حظه فقد أرسل له "الثعبان الخطأ".

اشترى الرجل الصيني واحدا من أخطر ثعابين الأرض بطول متر واحد عبر الإنترنت، ولقبه ليو كوبرا، بهدف تربيته كحيوان أليف.

أخبره المتجر أنه تم التخلص من غدة سم الثعبان بشكل صحيح قبل الشحن إليه، ومع ذلك في أثناء وجوده في الفراش مع الكوبرا ذات يوم، عضته الأفعى على فخذه.

بفضل العلاج السريع في المستشفى، تمكن ليو من النجاة من الحادث، حذره الطبيب المعالج من أن لدغة ثعبان قد تؤدي إلى بتره وحتى الموت، بحسب مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.

"عفوا أرسلنا الثعبان الخطأ"



بعد وقوع الحادث، واجه ليو المتجر بشأن المخلوق "القاتل"، ولدهشته، اعتذر المتجر وأخبره أنه ارتكب خطأً صريحًا، وأرسل له الكوبرا السامة بالخطأ.

