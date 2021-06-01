محافظ الشرقية يتفقد الزهور ومنشية أباظة في الزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شوارع منطقتي الزهور ومنشية أباظة بمدينة الزقازيق لمعاينتها والوقوف على حالتها تمهيداً لرصفها ورفع كفاءتها، وذلك تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وكلف محافظ الشرقية نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول، بعقد اجتماع عاجل مع مسئولي مرفق الصرف الصحي لإسراع الخطى في الانتهاء من استكمال أعمال توصيل الصرف الصحي بمنطقة حي الزهور تمهيداً لبدء تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الشوارع لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما أمر المحافظ رئيس حي اول الزقازيق برفع جميع الإشغالات بالمنطقة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الباعة وأصحاب المحال التجارية لقيامهم بعرض منتجاتهم على الرصيف وعدم الالتزام بالمساحات المحددة لهم، وكذلك إزالة البلدورات وقصيصات الزرع والحواجز الحديدية المقامة بالمخالفة أمام المباني السكنية والمحال التجارية بالمنطقة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمارة، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتوجه محافظ الشرقية لتفقد شوارع منطقة منشية أباظة بمدينة الزقازيق، وتلاحظ له تعدي صاحب ثلاجة لتجارة اللحوم المجمدة على الطريق وإقامة بلدورات بالمخالفة بالشارع، مما يتسبب في تعطيل حركة المارة، ليأمر المحافظ رئيس حي أول بإزالة المخالفة فوراً وتحرير محضر حيال صاحب الثلاجة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما التقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين واستمع لشكواهم، موجهاً رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فوراً في إطار الإمكانيات المتاحة، مشدداً على ضرورة تواجد المسئول التنفيذي بالشارع والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم.

رافق المحافظ في الجولة، اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، ونبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، ومحمد محمود رئيس حي أول.

على جانب آخر، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن فتح باب التقديم إلكترونياً بمرحلة رياض الأطفال K g 1 بالمدارس الرسمية للغات للعام الدراسي 2021 - 2022 م، وذلك بدءاً من اليوم الثلاثاء الموافق 1 /6 /2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، من خلال الضغط هنا وكذلك صفحة البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية علي الفيس بوك (اضغط هنا).

وأكد محافظ الشرقية أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.