ستفقد ساسي..مجاهد يعلق على طلب الزمالك عدم خوض آخر 7 جولات من الدوري

علق احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على طلب نادي الزمالك بعدم خوض آخر 7 جولات في بطولة الدوري المصري إلا بعد خوض الأهلي جميع مؤجلاته.

وأكد مجاهد في تصريحات إذاعية عبر أثير “ أون سبورت إف إم ” أنه أخبر حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك بضرورة وجود توازن بين تكافؤ الفرص والمصلحة العامة مشددا أنه حال الانتظار سيكون هناك عدد كبير من اللاعبين عقودهم انتهت مع أنديتهم.

وأضاف أن فرجاني ساسي نجم الزمالك عقده سينتهي بنهاية الموسم وهو ما قد يترتب عليه خوض الفريق لعدد كبير من المباريات بدون لاعب مهم مثله مشددا أنه طالب الأندية أمس بضرورة تحمل ضغط هذا الموسم.

وتابع أن هناك سيناريوهين لإنهاء بطولة الدوري المصري أولهما انها ستنتهي في 26 أغسطس والآخر في حال انتظار توقف الدوري ثم خوض الأندية ايام 10 ,11 و12 سبتمبر للبطولات الأفريقية وقتها سينتهي الدوري من 20 لـ 30 سبتمبر.

وأضاف أن الاتحاد سيتواصل مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لبحث تفاصيل مواعيد المعسكرات والتنسيق معه مشددا أن الأهلي وبيراميدز وافقا على إقامة بعض مباريات الفريقين وقت سفر المنتخب الأوليمبي بدون لاعبي الفريقين المشاركين في المنتخب الأوليمبي.