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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إعادة افتتاح 16 مسجدا في 6 مناطق بعد تعقيمها

السعودية
السعودية

أعادت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية اليوم، الثلاثاء، افتتاح 16 مسجداً بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 6 مناطق، بعد ثبوت 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 115 يوماً إلى 1449 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

 

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وأوضحت الوزارة وفقا لما ذكرته صحيفة “عاجل”، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثمانية مساجد بمنطقة مكة المكرمة، ومسجدان في كل من مناطق الباحة والرياض والشرقية، ومسجد واحد في كل من مناطق القصيم والحدود الشمالية.

 

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

أخبار السعودية العاجلة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مساجد السعودية فيروس كوفيد19 آثار فيروس كورونا

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