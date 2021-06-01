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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يتفقد عددا من المشروعات الجديدة بالعين السخنة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم بجولة تفقدية لعدد من المشروعات البترولية الجديدة بمنطقة العين السخنة لمتابعة الانتهاء من تنفيذ مشروع استقبال وتداول وتخزين السولار والبوتاجاز التابع لشركة سونكر ، والوقوف على باكورة أعمال تنفيذ مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات .

واستهل الملا جولته بتفقد منطقة تسهيلات استقبال وتخزين السولار والبوتاجاز بمشروع سونكر لمتابعة الانتهاء من تنفيذ جميع وحدات المشروع من خلال شركة بتروجت وعمليات التشغيل التجريبي والتدفيع على الشبكة القومية للمنتجات البترولية.

وأوضح الملا أن هذا المشروع يأتي في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم وزيادة البنية التحتية لتداول وتخزين المنتجات البترولية للمساهمة في تحقيق أهداف حيوية كتأمين الإمدادات للسوق المحلى وتعزيز البنية التحتية الداعمة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

ثم تفقد الملا موقع مشروع مجمع البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بالعين السخنة، حيث تابع بدء أعمال تنفيذ وحدات التقطير الجوي الخاصة بالمشروع من خلال تحالف شركتي أنبي وبتروجت ويعد ذلك المشروع من أهم مشروعات البتروكيماويات والذي يتم فيه إنتاج منتجات بتروكيماوية تتماشي مع احتياجات السوق العالمي وأيضا السوق المحلي والطلب المتنامي على تلك المنتجات والتي ستقوم بتوفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء عدد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بإنتاج المشروع.

وزير البترول والثروة المعدنية توفير فرص عمل وزير البترول مايكل عياد الصناعات الصغيرة المنتجات البترولية البتروكيماويات

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