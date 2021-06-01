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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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خشونة الركبة مرض العصر .. يصيب الكبار والشباب و6 عادات خاطئة تؤثر على المفاصل .. وأطباء يضعون الجراحة آخر الحلول

صدى البلد

هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة

عادات شائعة تسبب خشونة الركبة 

أعراض انتبهى إليها مؤشر لإصابتك بخشونة الركبة 

من أكثر المشاكل الصحية التى تواجه البعض مع التقدم فى العمر هى خشونة الركبة، والتي يعاني منها كبار السن بشكل كبير نتيجة القيام ببعض العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على المفاصل، وتسبب مع الوقت خشونة الركبة بدرجات مختلفة. 

أسباب خشونة الركبة

يعاني من مرض خشونة الركبة نسبة كبيرة من كبار السن والشباب أيضًا، هي نوعان، خشونة أولية وخشونة ثانوية وتحدث خشونة الركبة، نتيجة الوزن الزائد وقلة التغذية وقلة الحركة أيضًا، وفي حالة الإصابة بخشونة الركبة ، يحدث تآكل في الغضاريف، والمسافة بين العظام تقل ويحدث تقوس في الركبة. 

أما عن أعراض خشونة الركبة فهي آلام مستمرة بمنطقة الركبة فهى عدم القدرة على ثني القدم وبطء الحركة وجود تورم في منطقة الركبة.

وتتضمن بعض الأعراض الشائعة الأخرى لخشونة المفاصل التيبس ومحدودية الحركة وزيادة الألم سوءًا بعد القيام ببعض الأنشطة أو في نهاية اليوم وإذا كنت تعاني من أعراض حادة فيمكنك اختيار موعد مع أخصائي أمراض الروماتيزم أولًا.. قد يؤدي ذلك إلى تشخيص وعلاج أسرع.

عادات وراء الخشونة

على الجانب الآخر نصح موقع healthline بالتوقف عن بعض العادات التي نفعلها، وقد تكون السبب وراء خشونة الركبة ومنها: 

قلة الحركة والجلوس لوقت طويل، وضعف العظام نتيجة عدم الأغذية الصحية، وكذلك عدم كفاية الجسم من فيتامين د، والضغط على مفصل الركبة بعدة طرق مثل جلسة القرفصاء أو "تربيع القدمين"، وزيادة الوزن لها علاقة مباشرة بمشاكل العظام والغضاريف وخشونة الركبة. 

والوقوف لساعات طويلة، فهي أيضًا عادة خطيرة تسبب إجهاد السطح الغضروفي بالركب.

طرق العلاج خشونة الركبة

تحدث الدكتور محمد يوسف، دكتوراه وأستشاري جراحة العظام لـ "صدى البلد" حول أهم الأسباب التى تؤدي إلى الإصابة بخشونة الركبة، وأبرز طرق العلاج.

 

وقال" يوسف"، إننا نمتلك العديد من الطرق التى يمكن أن تقلل من مرض خشونة الركبة، مثل الأدوية البسيطة، أو الحقن، ولكن من أهم العلاجات هى تقليل الحمل على الركبة، وتناول العلاج المناسب.

كما يجب أن نضع العلاجات الجراحية للركبة كأخر الحلول المتبعة، ولذلك يجب أتباع خطوات منتظمة وصحيحة لعلاج الأحتكاك على مفصل الركبة، والتقليل من خشونة كما يعانى العديد من الأشخاص بسبب آلام الركبة، والتهاب المفاصل، والتى تعد من أبرز أسباب خشونة الركبة.
 

 

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