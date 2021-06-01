تذاكر سينما مخفضة للزوار الحاصلين على لقاح كورونا في كوريا

في خطوة تشجيعية، قررت دور العرض السينمائي في كوريا الجنوبية منح تذاكر مخفضة للزوار الحاصلين على تطعيم أو لقاح كورونا المضاد للفيروس الذي تسبب في خسارة كبيرة لصناع السينما بحسب موقع “فاريتي”.

وضع السينمات في كوريا

سوق السينما في كوريا الجنوبية تأتي في المرتبة الرابعة عالمية من حيث قوتها وقدرتها على التأثير في إيرادات الأفلام، لكنها لم تعد لحالتها السابقة قبل الوباء.

يشارك في هذا القرار ثلاثة من أبرز سلاسل السينمات الكورية، ويستمر العرض لمدة شهر حتى نهاية يونيو الجاري، ويصل الخصم إلى أكثر من سعر نصف التذكرة في الأيام العادية.

كشفت وسائل الإعلام المحلية سبب هذه الخطوة وهو تشجيع الناس على تناول التطعيم والإسراع للعودة إلى نمط الحياة اليومية العادية في أقرب وقت ممكن.

سيطرت كوريا الجنوبية على فيروس كورونا بشكل أفضل من العديد من البلدان، وتعد مستويات تناول التطعيم فيها ضد الفيروس منخفضة حاليا، ما أدلى بظلاله على الحضور السينمائي في دور العرض الذي تراجع بنسبة كبيرة.

حقق فيلم الإثارة والرعب الأمريكي A Quiet Place Part II إيرادات وصلت إلى 79 مليون دولار على مستوى العالم بعد حوالي 4 أيام من طرحه في دور العرض العالمية بحسب موقع “بوكس أوفيس”.

الجزء الثاني من A Quiet Place طرح في السينمات يوم 28 مايو الماضي، بعد تأجيل عدة مرات بسبب جائحة كورونا، لكنه أبلى جيدا في دور العرض مقارنة بالمنافسة القوية التي يلاقيها مع العديد من الأعمال.