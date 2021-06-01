عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

افقدي 6 كيلو في أسبوع واحد .. تعرفي على أسرع طريقة للتخسيس |فيديو

علاج السمنة المفرطة
علاج السمنة المفرطة

قال الدكتور خالد غزالي، خبير التغذية، إنه عند دراسة المجتمع المصري ، وجد أن معظم مرضى السمنة ، وصلوا إلى حالة من اليأس ، لأنهم قاموا بتناول العديد من المنتجات ، مثل : النباتات العشبية ، ووصفات من العطارين ، ووصفات تناولها غيره من قبل، وأدوية من الدكاترة ، ولكنهم فشلوا في التخسيس.

 

وأضاف الدكتور خالد غزالي خلال لقائه مع برنامج " سفرة و طبلية " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، قائلاً : " من كتر اليأس بقيت المشكلة عندهم إنهم مش قادرين ينزلوا ، أو يعملوا أقل مجهود ، لأنه راح لدكاترة حرمته بنسبة 100% من الأكل ، فبقى عنده يأس " .

 

ونوه خبير التغذية ، أنه بعد عمل هذه الدراسة ، قمنا بالبحث حول نباتات طبيعية ومثبتة علمياً ، تعمل على نقص الوزن ، والوصول إلى الوزن المثالي وهو ما يسمى بـ " القرص الرباعي " ، بالإضافة إلى أنه يعمل على ثبات الوزن أيضاً ، معقباً : " كما تعلمون أن أصعب شيء هو تثبيت الوزن " .

 

وأشار " غزالي " ، إلى أن القرص الرباعي  ، متاح لكل من يعاني من السمنة المفرطة ، و الشهية الزائدة ، حيث يعمل على زيادة الحرق ، وتقليل السعرات ، بدون أي ممنوعات .

 

وتابع  الدكتور خالد غزالي، أن هذا القرص يعمل على تقليل حجم وعدد الخلايا الدهنية ، وتقليل نسبة الكوليسترول ، وتقليل نسبة الدهون الممتصة ، والكربوهيدرات ، معقباً : " حيث يقوم بتخسيس الجسم من 3 إلى 6 كيلو في الأسبوع الواحد " .

 

خبير التغذية مرضى السمنة النباتات العشبية سفرة و طبلية السمنة المفرطة اخبار التوك شو أسرع طريقة للتخسيس القرص الرباعي

موضوعات متعلقة

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

صلاة الفجر في رمضان تكفر كل ذنوبك مهما كانت كثيرة بـ4 شروط.. باقي 25 دقيقة

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

العدل تطلق دليلا إرشاديا لمواجهة فيروس كورونا

مرحب شهر الصوم.. أنواع وأسعار البلح في الأسواق.. فيديو

ترشيحاتنا

CNBC عربية: مصر تستعد لإصدار سندات بـ 3 مليارات دولار قبل نهاية يونيو

رسوم مرتقبة على مستحضرات التجميل المستوردة والمبيدات الحشرية.. تفاصيل

الشعب المصري واع.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

كل ما تريد معرفته عن أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالإسكندرية

الرئيس السيسى يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

رويترز: الجيش الإسباني يمنع طائرة جزائرية من دخول البلاد.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

3 قرارات حاسمة من الكاف بشأن مباراتى الأهلي والترجي بنصف نهائى إفريقيا

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

قرارات جديدة من الحكومة بشأن كورونا تطبق اليوم.. تعرف عليها

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

اﻟﻤﺰﻳﺪ