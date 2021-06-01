افقدي 6 كيلو في أسبوع واحد .. تعرفي على أسرع طريقة للتخسيس |فيديو

قال الدكتور خالد غزالي، خبير التغذية، إنه عند دراسة المجتمع المصري ، وجد أن معظم مرضى السمنة ، وصلوا إلى حالة من اليأس ، لأنهم قاموا بتناول العديد من المنتجات ، مثل : النباتات العشبية ، ووصفات من العطارين ، ووصفات تناولها غيره من قبل، وأدوية من الدكاترة ، ولكنهم فشلوا في التخسيس.

وأضاف الدكتور خالد غزالي خلال لقائه مع برنامج " سفرة و طبلية " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، قائلاً : " من كتر اليأس بقيت المشكلة عندهم إنهم مش قادرين ينزلوا ، أو يعملوا أقل مجهود ، لأنه راح لدكاترة حرمته بنسبة 100% من الأكل ، فبقى عنده يأس " .

ونوه خبير التغذية ، أنه بعد عمل هذه الدراسة ، قمنا بالبحث حول نباتات طبيعية ومثبتة علمياً ، تعمل على نقص الوزن ، والوصول إلى الوزن المثالي وهو ما يسمى بـ " القرص الرباعي " ، بالإضافة إلى أنه يعمل على ثبات الوزن أيضاً ، معقباً : " كما تعلمون أن أصعب شيء هو تثبيت الوزن " .

وأشار " غزالي " ، إلى أن القرص الرباعي ، متاح لكل من يعاني من السمنة المفرطة ، و الشهية الزائدة ، حيث يعمل على زيادة الحرق ، وتقليل السعرات ، بدون أي ممنوعات .

وتابع الدكتور خالد غزالي، أن هذا القرص يعمل على تقليل حجم وعدد الخلايا الدهنية ، وتقليل نسبة الكوليسترول ، وتقليل نسبة الدهون الممتصة ، والكربوهيدرات ، معقباً : " حيث يقوم بتخسيس الجسم من 3 إلى 6 كيلو في الأسبوع الواحد " .