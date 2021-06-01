إعلام النواب تطالب المالية بسرعة صرف مكآفات نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام

مطالب بزيادة 5 مليون بموازنة المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام

طالبت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة درية شرف الدين رئيس اللجنة الثقافة، بضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالإعلام.



وقالت درية شرف الدين، خلال الاجتماع موجهة كلامها لممثلة وزارة المالية: “هذه الاعتمادات يجب ان تصرف فورا و الهيئة الوطنية للاعلام و الهيئة الوطنية للصحافة لديها نفس المشكلة ، مع ضرورة صرف المكأفات بمجرد خروج الصحفي او الاعلامي على المعاش”.



وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بزيادة المخصصات المالية للهيئة العامة للاستعلامات بما يساعدها على القيام بدورها في الخارج كاحد اذرع القوى الناعمة للدولة المصرية و طالبت النائبة نشوى الديب بضرورة تفعيل دور الهيئة العامة للاستعلامات بالخارج .



كما اوصت اللجنة بزيادة موازنة المجلس الاعلي للاعلام بواقع 5 مليون جنيه.

انتقدت النائبة الدكتورة ألفت المنزلاوى عضو لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب ،تجاهل وزارة المالية الاهتمام بالمستحقات المالية للصحفيين العاملين بالجرائد الحزبية .



وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين والمخصص لمناقشة الموازنات الخاصة بالمجلس الأعل للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام :لدى علاقات وزمالة مع العدد من الصحفيين بالجرائد الحزبية وللأسف نتفاجأ حينما يتوفى أحدهم بتأخر صرف نفقات الدفن ومكافأة نهابة الخدمة لشهور طويلة .

وقالت "المنزلاوى"غالبية الصحفيين يحتاجون إلى نظرة شاملة لمستوى دخولهم .