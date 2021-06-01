ليلتان لفرقة الأوبرا مع الباليه في معهد الموسيقى العربية

مختارات من أشهر أعمال الميوزيكال، والأغاني والمسرحيات العالمية تقدمها فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى بمشاركة عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل وتصميم رقصات ممدوح حسن ومصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينريا ومن إخراج حازم طايل وذلك فى حفلين متتاليين يقاما الثامنة مساء الخميس ، الجمعة 3 ، 4 يونيو على مسرح معهد الموسيقى.

من أبرز ما يقدم فى الحفل شبح الأوبرا ، الحلم المستحيل ، طريقي ، صوت الموسيقي ، النجوم ، نهر القمر ، اشعر بالجمال وغيرها .. أداء كل من إيمان مصطفي ، تحية شمس الدين، منى رفله ، داليا فاروق ، عماد عادل، مصطفي محمد ، جيهان فايد، وليد كريم، انجي محسن ، جولي فيظي، عزت غانم، عمرو مدحت ، برهان الدين فاروق، تامر توفيق ، أسامة علي ، ليلي ابراهيم، ابراهيم ناجي ، سلمي الجبالي، عاليا ذهني وميريتيا عماد.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .