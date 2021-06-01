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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

جورجينيو
جورجينيو

عقب الفوز التاريخي لفريق تشيلسي على نظيره مانشستر سيتي خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، ظهر اللاعب الدولي الإيطالي «جورجينيو» في تحدٍ غريب مع مراسل تليفزيوني على الهواء مباشرة.

 

قام جورجينيو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي بحلاقة ذقنه على الهواء مباشرة عقب فوز فريقه بكأس بطولة "التشامبيونز ليج" للمرة الثانية، تنفيذا لتحدٍ غريب بينه وبين مراسل برازيلي.

 

وكان جورجينيو قد وعد بأن يحلق ذقنه إذا انتصر فريقه في المباراة، في رهان مقابل شارب المراسل البرازيلي.

 

وبالفعل حقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في بورتو البرتغالية، مما دفع جورجينيو لتنفيذ وعده وحلق ذقنه على الهواء مباشرة.

 

كما اضطر الصحفي البرازيلي «فريد كالديرا» مراسل قناة "تي إن تي سبورتس" إلى حلق شاربه أيضا أمام الشاشة كجزء من شروط الرهان.

 

وأثار مقطع الفيديو لتنفيذ الرهان، الذي نشرته القناة البرازيلية، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأحرز تشيلسي لقب بطل كأس “التشامبيونز ليغ” للمرة الثانية في تاريخه، بفوز فريقه تشيلسي على مانشستر سيتي 1-0، بعد الأولى في عام 2012، على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

تشيلسي مانشستر جورجينيو نهائي دوري أبطال أوروبا التشامبيونز ليج المراسل البرازيلي بورتو بايرن ميونيخ أخبار الترفيه منوعات رياضية

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