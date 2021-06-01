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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باللغتين العربية والإنجليزية...

إطلاق النسخة الجديدة من أول دليل للاستثمار الصناعى فى مصر

الاستثمار الصناعى
الاستثمار الصناعى فى مصر

أطلق المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، النسخة الجديدة من أول دليل للاستثمار الصناعى فى مصر إصدار 2021 باللغتين العربية والإنجليزية،  للعام الثالث على التوالى، حيث تم إطلاق أول دليل من نوعه عام 2018 من "دليلك للاستثمار الصناعى فى مصر".

ويأتى إطلاق هذا الدليل بمبادرة من المركز، بهدف المساهمة فى سد الفجوة المعلوماتية، وتوفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها أي مستثمر للاستثمار في مختلف محافظات الجمهورية، ويعتمد هذا الدليل على عدة مصادر لتوفير هذه المعلومات.

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ويغطى الدليل كافة أنحاء الجمهورية مقسمة إلى 4 مناطق هم: المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه القبلي، المحافظات الحدودية.

و يعرض معلومات عامة متعلقة بإجراءات بدء الأعمال، أسعار المرافق والطاقة، القواعد الحاكمة للاستثمار، الحوافز الاستثمارية، النظام الجمركي، والاتفاقيات التجارية، فضلا عن معلومات تفصيلية للفرص الموجودة في كل إقليم.

البنك المركزي الاتفاقيات التجارية عملاء البنوك حوافز الإستثمار المركز المصري المركز المصرى للدراسات الاقتصادية النظام الجمركى

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