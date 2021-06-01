الرئيس التونسي : مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكورية الجنوبية في عدة قطاعات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكورية الجنوبية في تونس خاصة في ظل ما يتوفر للبلدين من فرص وإمكانيات لتطوير هذه الروابط وتنويعها في عدة قطاعات خاصة منها المتصلة بالرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، سفير جمهورية كوريا لدى تونس ، الذي أدى زيارة توديع إلى الرئيس التونسي بمناسبة انتهاء مهامه بالبلاد.



وذكر، بيان لرئاسة الجمهورية التونسية صدر اليوم، أن الرئيس سعيد نوه، بالمناسبة، بالجهود التي بذلها السفير الكوري لتطوير علاقات التعاون بين بلاده وتونس في مجالات مختلفة.



ومن جانبه، أعرب السفير الكوري عن بالغ امتنانه للرئيس التونسي على ما حظي به طوال فترة عمله بتونس من دعم وتعاون. مجددا التأكيد على حرص بلاده على مواصلة مساندتها لتونس وشراكتها المثمرة معها.

