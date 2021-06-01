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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لم يصلها التطوير

طلب إحاطة برلماني لدعم مراكز الشباب بالشرقية

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدمت سكينة سلامة، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، اليوم، بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعم عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة ‘ و إمدادها بالمستلزمات والأدوات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية.

وأشارت النائبة في طلب إحاطتها إلى أن تنمية عقول الشباب و إثقال مهاراتهم يبدأ من مراكز الشباب والرياضة، وهو مالم يتحقق إلا من خلال دعم هذه المراكز وتوفير جميع احتياجاتها اللازمة من دعم مالي وأعمال تطوير والتوسع فيها،  وتزويدها بأحدث الوسائل والأجهزة حتى تصبح جاذبة لهم وليست طاردة، لاستغلال أوقات فراغهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

 

 

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وزير الشباب والرياضة يلتقي مديري مراكز التعليم المدني والمنتديات الشبابية وبيوت الشباب

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وزير الشباب والرياضة يتفقد مراكز شباب دابود وكشتمنه ودهميت بأسوان

 

وأوضحت سكينة سلامة، أن هناك الكثير من مراكز الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تراجع دورها كثيرًا، وأخرى أصابها يد الإهمال ولم يصل إليها قطار التطوير منذ سنوات، و تفتقر لعوامل جذب الشباب، مما أدى إلى تراجع دورها الثقافي والرياضي والتوعي تجاه الشباب.

 

 

وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة إدراج كلا من:" نادي اولاد صقر الرياضي- مركز شباب مدينة أولاد صقر- مركز شباب المقطم- مركز شباب راغب- مركز شباب منشأة الأمير- مركز شباب أبو عوينات- مركز شباب أبو طاحون- مركز شباب جزيرة الشافعي- مركز شباب جزيرة مطاوع- مركز شباب العرب.. ألخ"، تحتاج إلى إدراجها في أقرب خطة تطوير للوزارة حتى تتمكن من أداء رسالتها، وحتى تعود منارة لاستقطاب الشباب وتنمية مهاراتهم .

 

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