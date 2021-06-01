بناء على دعوة السيسي .. الفصائل الفلسطينية في القاهرة الأسبوع المقبل لوضع رؤية موحدة للتحرك الوطني

أعلنت فضائية “اكسترا نيوز”، في خبرعاجل أن الرئيس السيسي دعت الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني أبو مازن.

كما عرضت مصر تدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل الأسبوع القادم للاتفاق على رؤية موحدة للتحرك الوطني الفلسطيني ووضع رؤية للمرحلة المقبلة .

ودعت مصر الأمناء العاميين للفصائل الفلسطينية للاجتماع الأسبوع المقبل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني أبو مازن لاتفاق على الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام ووضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.