عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كل ما تريد معرفته عن أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالإسكندرية

دكتور محمد سعد مدير
دكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

أعلن دكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية افتتاح أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية ببرج العرب بالإسكندرية مطلع العام الدراسي المقبل 2021 / 2022، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال سعد إن مدرسة جي أي تي ( GIT ) للتكنولوجيا التطبيقية ببرج العرب تُعد الأولى من نوعها في الإسكندرية بإدخال نوعية تعليم جديدة للتعليم الفني في سابقة هي الأولى بالمحافظة ، وستكون المدرسة متخصصة بمجالات إنتاج الماكينات الصناعية ، وتشكيل وتشغيل المعادن ، وتصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية للماكينات الصناعية ، وتشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج ، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، وتكنولوجيا اللحام .

أقرأ أيضًا:

أعمال يدوية وحرف تقليدية.. جراجوس فخر الصناعة المصرية بصعيد مصر.. شاهد

وأكد سعد في سياق متصل أن افتتاح مثل هذه النوعية من التعليم الفني يأتي في إطار توجه الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 وعمل طفرة ونقلة نوعية  في مجال إنتاج الماكينات الصناعية وقطع غيار السيارات ، من خلال الارتكاز على نموذج الشراكة بين الحكومة متمثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص وإحدى مؤسسات ضمان الجودة ، حيث قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع شركة ( جي آي تي ) ( GIT ) لإنشاء هذه المدرسة . 


وتهدف المدرسة إلى بناء نموذج مصري جديد للتعليم المزدوج يحافظ على التوازن بين التعليم القائم على العمل والتعليم داخل قاعات الدراسة وكذلك التوافق مع احتياجات الصناعة من خلال برامج دراسية مبنية وفقا لمنهجية الجدارات ، وتأهيل خريجين يتمتعون بصفات شخصية تنافسية تتماشى مع الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلي والعالمي .

وأشار مدير المديرية إلى الامتيازات العديدة لهذه المدرسة فيحصل خريجوها على دبلوم فني معتمد دوليا ،  ويحصلون خلال الدراسة على مكافآت مالية مناسبة ورعاية اجتماعية مميزة ، ويحصل المتميزون بعد التخرج على فرصة عمل لائقة لدى الشريك الصناعي  بالإضافة إلى إمكانية العمل بأجر كمتدرب في العطلة الصيفية ، ويحصل المعلمون المتميزون على حوافز مادية ومعنوية من خلال الشريك الصناعي وفق المتابعة والتقييم المستمر ، بالإضافة إلى برامج تدريبية عالية الجودة بواسطة خبراء معتمدين .
يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة في عقد وتوقيع عدد من البروتوكولات لإنشاء شبكة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات كنموذج للتعليم الفني المطور ، والمتوقع أن يصل عددها إلى ( 100 ) مدرسة بحلول عام 2030 ، حيث تم إنشاء 3 مدارس في عام 2018 ، و8 مدارس في عام 2019 ، و5 مدارس في عام  2020 .

وجدير بالذكر أن الوزارة ستتكفل بتوفير المبنى المدرسي وبنيته الأساسية ومعطم معدات التدريب والمعامل والورش اللازمة واختيار معلمين من العاملين بالتربية والتعليم وفقا لمعايير تنافسية ومتابعة أدائهم بشكل مستمر واختيار إدارة مرنة  للمدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص ، واختيار الطلاب الجدد بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية وفق اختبارات قبول واختبارات طبية وبدنية وسلوكية .

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية تعليم الاسكندرية اول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة المعدات الميكانيكية

ترشيحاتنا

CNBC عربية: مصر تستعد لإصدار سندات بـ 3 مليارات دولار قبل نهاية يونيو

رسوم مرتقبة على مستحضرات التجميل المستوردة والمبيدات الحشرية.. تفاصيل

الشعب المصري واع.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

كل ما تريد معرفته عن أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالإسكندرية

الرئيس السيسى يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

رويترز: الجيش الإسباني يمنع طائرة جزائرية من دخول البلاد.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

3 قرارات حاسمة من الكاف بشأن مباراتى الأهلي والترجي بنصف نهائى إفريقيا

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

قرارات جديدة من الحكومة بشأن كورونا تطبق اليوم.. تعرف عليها

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

اﻟﻤﺰﻳﺪ