رويترز: الجيش الإسباني يمنع طائرة جزائرية من دخول البلاد.. تفاصيل

منع الجيش الإسباني طائرة جزائرية من دخول الأجواء الإسبانية، حسب ما أوردت وكالة أنباء رويترز.

وأعلنت سلطة الملاحة الجوية في إسبانيا أن المراقبة الجوية الإسبانية ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول المجال الجوي الإسبانى، بناء على تعليمات من الجيش الإسباني.

وذكرت إسبانيا إنها رفضت دخول طائرة جزائرية إلى لوجرونو وهي المدينة التي تستضيف زعيم جبهة البوليساريو.

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إن إسبانيا ما تزال في حالة تأهب، تحسبا لحدوث أي مشاكل على الحدود مع المغرب.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: " نأمل أن تعود العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها في الساعات القادمة".

ورغم عودة الهدوء إلى المنطقة الحدودية بين المغرب وإسبانيا، عقب تدفق غير مسبوق للمهاجرين إلى مدينة سبتة البوابة البرية الوحيدة لأوروبا إلى جانب مليلية على أفريقيا، لا تزال العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متوترة.

وأعربت الرباط في وقت سابق، عن انزعاجها من استقبال إسبانيا زعيم البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج، واعتبر أن الجارة "استقبلت على أراضيها شخصا يحارب المغرب يوميا".

ورفضت المحكمة الإسبانية العليا، اليوم الثلاثاء، طلبا من الادعاء العام باحتجاز زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وقالت إن رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته.