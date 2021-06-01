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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يؤكد ضرورة المتابعة اليومية لملفات تقنين أراضي الدولة

صدى البلد

شدد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، على ضرورة المتابعة اليومية لملف تقنين أراضي أملاك الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء، وإزالة كافة العقبات التى تواجه اللجان لتحقيق المستهدف من هذا الملف. 


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بنواب الوحدات المحلية المكلفين بملف التقنين والتصالح بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتلك الملفات، بحضور علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة.


وأكد المحافظ ضرورة بذل أقصى جهد لسرعة إنجاز العمل بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء؛ لتحقيق المستهدف منهما باعتبارهما من الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولوياته، مشددا على ضرورة إنجاز باقي الملفات المتأخرة وسرعة الانتهاء منها، على أن يتم عقد اجتماع خلال أسبوعين لتقييم مستوى أداء النواب المسئولين عن تلك الملفات بجميع الوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين.


وقال إنه سيتم زيادة عمل أيام اللجان المختصة بنطاق الوحدات المحلية وذلك لإنجاز سير العمل، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة عامة بديوان المحافظة تقوم بمراجعة كافة ملفات التقنين بجميع مراكز ومدن المحافظة وتسعيرها، مطالبا نائب الوحدة المحلية لمركز السادات بسرعة إرسال كافة الملفات المتأخرة عن سداد رسم الفحص خلال أسبوع ليتم مراجعتها من خلال اللجنة العامة بالديوان العام لسرعة الانتهاء منها.


وجرى استعراض الموقف الحالي لملف تقنين أراضي الدولة من حيث سداد رسوم الفحص، وسداد رسوم المعاينة، وملفات تحت الدراسة، وملفات مرفوضة، وعقود مسجلة وغير مسجلة، وإجمالي عدد الطلبات، وجملة المتحصلات، فضلاً عن طرح العديد من الأفكار ومحاور العمل التي من شأنها تذليل معوقات سير العمل.

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