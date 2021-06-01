تعرف على سبب وفاة الرابر الأمريكي ليل لودد

كشف محامي الرابر الأمريكي الشاب ليل لودد الذي توفي منذ ساعات خبرا صادما لمحبي المغني الذي أعلنت الشرطة رحيله دون الكشف عن أسباب وحقيقة ما حدث له.

وأكد أشكان مهرياري محامي ليل لودد واسمه الحقيقي داشاون روبرتسون انتحر وأنهى حياته بنفسه، رغم عدم تأكيد الطب الشرعي سبب الوفاة رسميا بحسب موقع بي بي سي.

وأوضح محامي ليل لودد إن موكله كان ينتظره مستقبلا رائعا في الموسيقى، ووفاته كانت بمثابة صدمة له ولشركة التسجيلات التي تبنته في بداياتها عام 2019.

تم القبض على ليل لودد في دالاس عام 2020 بتهمة إطلاق النيران على شخص كان يبلغ من العمر 18 عاما، وهو صديقه خليل ووكر، ووجهت إليه في فبراير تهمة القتل العمد.

حققت أغنيات ليل لودد الذي رحل عن عمر 20 عاما ملايين المشاهدات على يوتيوب، وكانت له قاعدة جماهيرية كبيرة على حسابه بتطبيق انستجرام، وكان يعتبر مايكل جاكسون مصدر إلهامه الخاص إلى جانب سنوب دوج وليل واين.