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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شحن 5050 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

موانئ بورسعيد تسجل
موانئ بورسعيد تسجل دخول وخروج 19 سفينة

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AYSE TELLI  وجنسيتها تركيا ويبلغ طولها 99 متراً بغاطس 6.5 متر وذلك لشحن  5050 طن صودا كاوية من الميناء . 

وسجلت موانئ  بورسعيد  دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن  ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات . 

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 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وسفينة  بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامة ومن  المنتظر دخول  سفينة  حاويات وسفينة بضائع عامة . 


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

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