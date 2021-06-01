الرئيس السيسى يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية.

وكانت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أكدت لمصر على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل ذلك.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصورة متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وطلبت حركة حماس في قطاع غزة من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عقد اجتماع للأمناء العاميين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.