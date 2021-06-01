عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. المنفي يؤكد دعم الرئاسي لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل

صدى البلد

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على دعم المجلس الرئاسي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وبحسب وسائل إعلام ليبية ثمّن المنفي خلال زيارته ونائبه موسى الكوني اليوم الثلاثاء لمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس جهود المفوضية للإيفاء بمهامها تجاه هذه المرحلة المهمة، تحقيق تطلعات الليبيين إلى نجاح المسار الديمقراطي وتحقيق السلم والاستقرار بحسب المكتب الإعلامي لـ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية.

ألمانيا والأمم المتحدة تدعوان للمؤتمر الثاني حول ليبيا.. 23 يونيو

ألمانيا تعلن استضافة مؤتمر جديد للسلام بشأن ليبيا

والتقى المنفي خلال الزيارة رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وأعضاء مجلس المفوضية  عبدالحكيم الشعاب ورباب حلب وأبوبكر مردة واستعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي الليبي وسبل دعم المفوضية والرفع من جاهزيتها لإدارة العملية الانتخابية لتنعقد في موعدها المقرر في ديسمبر القادم.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المفوضية الوطنية العليا

موضوعات متعلقة

ليبيا.. وفاة واحدة و 296 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ألمانيا تعلن استضافة مؤتمر جديد للسلام بشأن ليبيا

ترشيحاتنا

CNBC عربية: مصر تستعد لإصدار سندات بـ 3 مليارات دولار قبل نهاية يونيو

رسوم مرتقبة على مستحضرات التجميل المستوردة والمبيدات الحشرية.. تفاصيل

الشعب المصري واع.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

كل ما تريد معرفته عن أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالإسكندرية

الرئيس السيسى يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

رويترز: الجيش الإسباني يمنع طائرة جزائرية من دخول البلاد.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

3 قرارات حاسمة من الكاف بشأن مباراتى الأهلي والترجي بنصف نهائى إفريقيا

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

قرارات جديدة من الحكومة بشأن كورونا تطبق اليوم.. تعرف عليها

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

فيديو جراف.. احتقان بالأنف.. هذه أعراض الفطر الأسود

فيديو جراف.. حريق يلتهم مركب سياحيا بـ الغردقة

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

فاطمة حسن تكتب: الحرب الإلكترونية لبني صهيون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

اﻟﻤﺰﻳﺪ