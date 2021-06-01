الشعب المصري واع.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

إنت بتشتغل أيه وبتجيب فلوس منين

هاجم رواد السوشيال ميديا حسام بهجت لترويجه لأفكار جماعة الاخوان الارهابية ودفاعه عن عناصرها .

وقال أحد رواد السوشيال ميديا : “الشعب المصري واع .. كان زمان الشعب منخدع فيكم لكن دلوقتي عارف حقيقتكم .. عارف إنتم بتعملوا كده ليه عشان إنتم بتحلموا بإن إللى إنتم نجحتم فيه زمان في خداع الشعب ممكن يتكرر مرة تانية ، ولكن الشعب لن ينخدع مرة تانية !!”.

وأضاف : “سؤال لحسام بهجت ؟؟ هو إنت بتشتغل أيه وبتجيب الفلوس دي منين، والبذخ اللي إنت عايش فيه مصدره أيه، إحنا بقي حنرد على السؤال ده وعارفين كمان مصدر الفلوس دي أيه لأن مصدرها الشعب كله عارفه الخيانة والعمالة !!"

وقال أخر : “إنتم فاكرين أن الشعب هيفضل ساكت على الخونة والعملاء ”.



