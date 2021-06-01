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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة ساحرة.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور.. فيديو

مي عمر
مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى، لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت مي عمر في الفيديو بإطلالة ساحرة أثارت اعجاب متابعيها. 


يذكر أن أحدث أعمال  مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" وهو يعتبر من أضخم إنتاج الدراما التليفزيونية فى رمضان 2021، وجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما.

 

وشارك فى بطولة العمل كل من: مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

الفن مي عمر انستجرام أحدث ظهور شركة سينرجي

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