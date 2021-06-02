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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط الوضوء للحائض عند الدعاء والذكر؟ الإفتاء تجيب

هل يشترط الوضوء للحائض
هل يشترط الوضوء للحائض عند الدعاء والذكر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يشترط الوضوء للحائض عند الدعاء والذكر؟”.

 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الدعاء والذكر المحضيين، لا يشترط فيهما الوضوء، هذا بخلاف الوضوء عند الطواف.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أن الوضوء فى حالة الطواف للحائض يكون للطواف نفسه وليس للذكر والدعاء.

 

وأكد أمين الفتوى أنه يجوز أن المرأة الحائض أن تدعو وتذكر كما تشاء، ولكن لا تقرأ القرآن.

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حكم قراءة القرآن للحائض
قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجردة من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.

وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حرام شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.

وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فأن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقيمة الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل أخرى.

 

حكم قراءة الحائض آيات قرآنية للتحصن بها

تلقت دار الإفتاء سؤالا تقول صاحبته: "هل يجوز للحائض أن تقرأ آيات قرآنية للتحصن بها كآية الكرسي والمعوَّذتين؟".

وقالت دار الإفتاء ردا على السؤال: نعم يجوز للحائض أن تقرأ آية أو آيات أو بعض آية للتحصن بها من الشر؛ مثل آية الكرسي والمعوَّذتين؛ لأن القصد هنا ليس القراءة بل التعوُّذ، فهو كما لو قالت: "بسم الله الرحمن الرحيم" أو: "إنَّا لله وإنا إليه راجعون". 

وإذا لم يطمئن قلبها لهذا فلتعوِّذ نفسها بأدعية أخرى مثل: "أعوذ بكلمات الله التامَّات من شرِّ ما خلق"، و"بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبد السميع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة الحائض يجوز لها قراءة القرآن في الأذكار، لكونها تقرأه في صورة ذكر وليس بوصفه -قرآن-، أي أن المعنى المقصود من القراءة الذكر والدعاء، ولا شيء في ذلك.

 

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