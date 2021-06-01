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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبومازن يثمن جهود الرئيس السيسي لترتيب البيت الفلسطيني

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

ثمن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والدعوة لعقد اجتماع للفصائل في مصر الأسبوع القادم.

وتتوجه وفود فلسطين المختلفة إلى القاهرة الأسبوع القادم لبدء الحوار الوطنى والتمهيد لاجتماع الأمناء العاميين للفصائل برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الإستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أكد الأمس الاثنين، أن مصر تقوم بجهد كبير من أجل تثبيت التهدئة والعمل إلى إفساح المجال للعودة إلى العملية السلمية بالتعاون مع القوى الدولية وعلى راسها الولايات المتحدة، موجها دعوة إلى كافة القوى الاقليمية والدولية لدعم جهود مصر لإعادة الإعمار فى قطاع غزة.
 

وشدد الرئيس السيسى على ضرورة توحيـد الجبهـة الداخلية الفلسطينية، تحت مظلة منظمة التحرير، مشددا على الدعم المصرى الكامل للشعب الفلسطينى وقادتـه، لافتا إلى أن مصر تتمسك بإنجاز المصالحة الفلسطينية فى أقرب وقت.


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد على أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني، مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين في قطاع غزة.

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