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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل تغيير حفاضات الأطفال ينقض الوضوء؟ الإفتاء توضح

هل تغيير حفاضات الأطفال
هل تغيير حفاضات الأطفال ينقض الوضوء؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تغيير حفاضات الأطفال ينقض الوضوء؟”.


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن تغيير حفاضات الأطفال لا ينقض الوضوء.

 

وأشار مجدي عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إلى أن هناك فرقا بين نقض الوضوء وتنظيف النجاسة، بحيث لا يكون هناك أي شيء منها لا على البدن ولا على الملابس لكى تصح الصلاة.

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وأضاف أمين الفتوى أن الوضوء ينقض من أمور معروفة وهي "الريح التبول التبرز النوم العميق" وهذا المتفق عليه، فهذه الأشياء إذا حدثت تنقض الوضوء ولا بد من الوضوء مجددا.

 

وأوضح أمين الفتوى، أنه لو أصابت نجاسة اليد نتيجة تنظيف الطفل فلا ينقض الوضوء ولكن يجب أن أزيلها وأنضف مكانها، فلو غيرت الحفاضات وأصابني بول أو غيره من تغييرها أغسل موضوع النجاسة ولا يجب أن أعيد الوضوء.

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