عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

رئيس الهيئة العربية للتصنيع يستقبل دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار.. التراس : الهيئة تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية

الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس - رئيس الهيئة العربية للتصنيع

الفريق عبد المنعم التراس:
الهيئة تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية
نضع كافة خبراتنا وإمكانياتنا لتلبية المشروعات التنموية للقارة الأفريقية
تقديم الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم
زيارة الوفد باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية
 

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها التكنولوجية لتلبية المشروعات التنموية وتدريب الكوادر البشرية بقارتنا الأفريقية.

جاء هذا خلال استقباله زيارة من دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية.

وأعرب "التراس"، عن اعتزازه بزيارة بالوفد الأفريقي باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين الأفارقة من أجل تبادل الخبرات ودعم التكامل والتعاون المشترك.

 

تناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس "العربية للتصنيع" ودورها القومي كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية إحتياجات العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلي إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة.

 

منها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة  المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة  واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

 

وحرص الفريق "عبد المنعم التراس" علي فتح حوار مفتوح مع الوفد الأفريقي، أشار فيه إلى أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم، منوها بأهمية دورة التعاون الأفريقي التي تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الإفريقية الأكثر تأثيرا علي مستوي القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الإفريقية.

 

وأوضح "التراس" أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الإفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات، لافتا إلى أن للهيئة العربية للتصنيع سجلا طويلا وقويا من التعاون مع دول القارة الإفريقية.

 

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع أعرب وفد دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار عن إعجابهم بمنتجات الهيئة العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.

 

كما تضمنت الزيارة تفقد  أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع والتي تم إفتتاحها رسميا منذ أيام قليلة بالشراكة مع شركة "دي ام جي" الألمانية العالمية حيث  يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات  وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب علي الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

 

كما تفقد الوفد الأفريقي مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.

الهيئة العربية للتصنيع السيسي أكاديمية ناصر العسكرية عبد المنعم التراس أكاديمية التدريب الهيئة العربية للتصنيع الرئيس عبد الفتاح السيسي الصناعة المصرية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الهيئة العربية للتصنيع

موضوعات متعلقة

بحضور 3 وزراء..افتتاح المحطة الوسطية لنقل المخلفات بالمقطم

العربية للتصنيع تكشف خطة الهيئة لإنتاج وتوريد 1000 عربة بضائع لـ السكة الحديد

الاتحادية اليوم| السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي وتوطين صناعة المركبات الكهربائية .. ويهنئ ملك الأردن

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

السيسي يوجه بسرعة تنفيذ مشروع تصنيع ماكينات الإنتاج الصناعي بتكنولوجيا التحكم الرقمي الآلي

التراس: تدريب وتأهيل مهندسي العربية للتصنيع لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى

رئيس الوزراء يُتابع مع العربية للتصنيع خطة تصنيع 1000 عربة بضائع وتوطين الصناعات المغذية

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد تصنيع 1000 عربة سكة حديد بضائع في مصر

ترشيحاتنا

ما حكم أكل سمك القراميط من الترع؟ دار الإفتاء تجيب

صالح جمعة: لا مانع لدي في الانتقال لـ الزمالك.. فيديو

وليد سليمان يكشف حقيقة اعتزاله حال تحقيق "العاشرة"

مصالحة وتهدئة وإعمار.. قيادي بفتح: اللواء عباس كامل تحرك في ثلاثة اتجاهات

سباح مصري : شعرت بالسعادة لتفوقي على مايكل فيلبس في إحدى البطولات

إسرائيل تعتقل قيادياً في حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

هل روح الميت تبقى في البيت أربعين يوماً ؟.. 39 حقيقة لا يعرفها كثير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لا تيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ