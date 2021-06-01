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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أهم مقومات السيارات التي تتسم بالفخامة

مقومات السيارات التي
مقومات السيارات التي تتسم بالفخامة

لم يكن اختراع السيارات، مجرد تطبيق لفكرة معينة من قبل شخص واحد فقط، بل هي تطوير وتطبيق لأفكار ورسومات قديمة ربما تعود للقرن الخامس عشر أو ما قبل ذلك، لكن ظهر ذلك التطبيق بشكل واقعي في عام 1769م وذلك بصنع سيارة بخارية كانت البداية لعصر السيارات ذات ثلاث عجلات تعمل بالبخار وتستطيع المشي بشكل مستقل.

 

ثم يأتي بعد ذلك عصر السيارات الكهربائية، المبكر والذي أثبت كفاءته بسبب اختراع البطاريات والذي سهل عملية نجاح السيارة الكهربائية، إلى أن استطاع العلماء من صنع محرك بنزين فعّال والذي واجه الكثير من الترحيب، ومنذ ذلك الحين توالت الشركات المصنعة للسيارات بصنع أنظمة تزيد من كفاءة السيارات إلى أن وصلت لما هي عليه الآن.

 

ومرت صناعة السيارات، بمراحل متعددة الى أن وصلت إلى شكلها الحالي. حيث في بداية الأمر كانت تصميمات بسيطة للغاية ليس فيها شيء من عناصر الراحة الكبيرة أو المطلوبة. وكذلك لم تكن فيها أنظمة أمان متطورة ولذلك فان الحوادث كانت كثيرة ومتعددة الأسباب، ولكن مع مرور الوقت وصلت السيارات إلى مراحل متقدمة من التطور والفخامة 

 

 وأوردت نشرة"مودرن كارز" التابعة للاتحاد الدولي لصناعة السيارات ومقره الولايات المتحدة، أهم  المقومات. التي تجعل من السيارات الفخمة، حيث عرضها بشكل مبسط وذكرت عشرة  مقومات " فما هي؟

 

1-  المقود المتطور والدقيق والحساس والسهل من حيث الاستخدام والأنظمة التكنولوجية المتعلقة به للتحكم بالعربة.

 

2- التصميم الخارجي الجميل الملفت للنظر والملبي للأذواق.

 

3- التصميم الداخلي  الأنيق بما في ذلك المقاعد المريحة عالية الجودة وأجهزة الترفيه.

 

4 - نظام الفرامل القوية و السهلة الاستعمال بالنسبة لمن يقود السيارة ويوفر الأمن والسلامة لجميع من يكونون على متنها.

 

5 - المصابيح المتطورة للانارة الأمامية والخلفية وانارة الاشارات والاتجاهات.

 

6 - الاطارات الحديثة والمتينة والسلسة وعالية الدقة من أجل توازن السيارة أثناء السير.

 

7 - الأنظمة التكنولوجية الحديثة للتحكم والقيادة والمناورة والتوقف.

 

8 - أنظمة السلامة والأمان (الايرباج بشكل غاص)

 

9 - الراحة للسائق والركاب للمسافات الطويلة

 

10 - المحركات القوية والمتينة ولاقتصادية (بنزين ، ديزل ، كهرباء ، غاز)

صناعة السيارات السيارات الكهربائية السيارة الكهربائية الولايات المتحدة التصميم التكنولوجية اختراع السيارات لصناعة السيارات

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