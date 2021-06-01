بينها دبابة ومضادا للطائرات.. ألمانيا تحاكم مسنا يمتلك أسلحة تعود للحرب العالمية الثانية

شهدت الحرب العالمية الثانية، أكبر مشهد من الدمار والخسائر البشرية على مر العصور، ومازال بعض الألمان يمتلكون ذكريات تعود بهم الى ذلك المشهد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الألمانية، ألقت قوات الأمن الألمانية القبض على رجل مسن، يبلغ من العمر 84 عاما، ووجهت له المحكمة تهمة تخزين أسلحة ثقيلة تعود الى الحقبة النازية، احتفظ بهم في مخزن أسفل فيلته في ضواحي راقية بشمال مدينة كيل الألمانية.

يذكر أن الكشف عن المعدات العسكرية التي تعود للحرب العالمية الثانية تضمن دبابة و مدفعا مضادا للطائرات وطوربيد.

رجل مسن

كما اتهم الادعاء العام الرجل، الذي لم يتم الإفصاح عن هويته، بموجب قوانين حماية البيانات الصارمة في ألمانيا، بحيازة رشاشات هاون من عيار 5 سم وبنادق هجومية. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المجموعة مسدسات نصف آلية وآلية بالكامل، وأكثر من 1000 طلقة ذخيرة.

ويدعي المتهم أنه اشترى الدبابة في إنجلترا كخردة معدنية. وتدور القضية الرئيسية أمام محكمة كيل الإقليمية حول ما إذا كانت الأسلحة المخزنة في الفيلا تعمل. ويعتقد الادعاء أنها كذلك. وإذا ثبتت صحة الأمر، فهذا يعني أن المتهم انتهك قانون مراقبة الأسلحة الحربية وجرائم أخرى متعلقة بحيازة الأسلحة.