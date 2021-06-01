محمد النني ينشر صورة على يخت في الغردقة.. شاهد

أعرب محمد النني نجم فريق ارسنال الانجليزي عن سعادته البالغة خلال قضائه عطلته الصيفية حاليا في الغردقة

ونشر النني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره له على يخت في البحر

وفشل فريق آرسنال في حجز مركز مؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، رغم الفوز على برايتون بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وكشف نادي ارسنال الإنجليزي، عن قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة أفضل هدف هذا الموسم.

وتواجد هدف محمد النني في شباك دوندالك الإيرلندي في دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، ضمن الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة كل من:

فيفيان ميديما ضد ريدينج

كاتي مكابي ضد توتنهام

محمد النني ضد دوندالك

جرانيت تشاكا ضد تشيلسي

كيران تيرني ضد وست بروميتش ألبيون

بوكايو ساكا ضد وست بروميتش ألبيون

مارتن أوديجارد ضد أولمبياكوس

فيفيان ميديما ضد توتنهام

ألكسندر لاكازيت ضد شيفيلد يونايتد

نيكولاس بيبي ضد وست بروميتش ألبيون