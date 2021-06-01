الأعمال المصرى: نسعى لتوسيع التصنيع مع بيلاروسيا

أشاد د. محمد الحصرى عضو مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى وأحد المشاركين فى الوفد المصرى من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية فى المنتدى الاقتصادي البيلاروسي الافريقي الثانى بحفاوة الاستقبال والتنظيم من جانب بيلاروسيا وحرصهم واهتمامهم البالغ فى الاستثمار وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة بعد نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي الكبير لمصر وتقدمها وخلق مناخ استثماري جذاب فى ظل قيادة حكيمه برؤية مستنيرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وأوضح أنه تم العديد من اللقاءات الثنائية وتبادل الفرص المتاحة للشركات المشاركة من الجانبين .

وأشار إلى أن مينسك تستضيف المنتدى الاقتصادي البيلاروسي الأفريقي الثاني في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو ، نيابة عن بيلاروسيا ، يحضر المنتدى ممثلون عن وزارة الخارجية البيلاروسية والوزارات الأخرى ، ومصرف التنمية لجمهورية بيلاروسيا ، والشركات المصدرة للبلاد من الصناعات الثقيلة والخفيفة والتعدين والأغذية والزراعة وغيرها من القطاعات وإجمالاً ، أرسلت 170 شركة ممثليها في المنتدى.

ونيابة عن الدول الأفريقية ، يحضر المنتدى نائب وزير خارجية موزمبيق ، ورؤساء وممثلو سفارات الدول الأفريقية في بيلاروسيا ، والقناصل الفخريون للدول الأفريقية في مينسك ، و رؤساء اتحاد غرف التجارة المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية. وبشكل عام ، استقطب المنتدى ممثلين عن 14 دولة أفريقية .

كما اشاد الحصرى بكلمة ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه المصريه والذى القاها نيابة عنه الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصريه د/ علاء عز فى افتتاح المنتدى الاقتصادي البيلاروسي الأفريقي الثاني يوم 31 مايو والذى اكد من خلالها ان مصر مهتمة بالتعاون في قطاع التصنيع مع بيلاروسيا.

واكد عز خلال تصريحاته للصحفيين والإعلاميين على ان مصر تحاول تعزيز التعاون الثلاثي بين كلا من مصر وبيلاروسيا والدول الافريقية ، لأنه ليس من المنطقي من الناحية الاقتصادية توريد السلع البيلاروسية مباشرة إلى البلدان الأفريقية ، لأنه مكلف للغاية. حيث تم وضع مقترح ومخطط على سبيل المثال لتجميع الجرارات البيلاروسية في مصر و تصديرها الى دول أفريقية أخرى. ونوه الى اهميه مناطق التجارة الحرة بمصر والتى تزيل بعض الحواجز الجمركية ومن هنا تتحقق الاستفاده لكل من بيلاروسيا ومصر حيث سيزيدان من صادراتهما .

وقال عز ان مصر جائت للمشاركة فى المنتدى متمثلة فى وفد من الاتحاد العام للغرف التجاريه المصريه يشارك فيه حوالي 35 شركة مصرية ، ونأمل أن نتمكن من الترويج لهذا المخطط من أجل الصالح العام".

وطرح مقترحين إضافيين للتعاون الثنائي. الأول لقاح لفيروس كورونا في بيلاروسيا ، والثاني هو حافلة كهربائية تصنعها بيلاروسيا وشدد على أن هذه يمكن أن تكون مجالات واعدة للغاية للتعاون ،كما يعتقد الأمين العام أن العلاقات السياسية الجيدة بين البلدين تمهد الطريق لاتصالات تجارية متبادلة المنفعة.