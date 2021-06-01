محافظ قنا يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمتابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية بكلاحين قفط و«هو» بنجع حمادي، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ والمهندس تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة قنا، و رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ووكلاء وزارة الكهرباء والموارد المائية والري ومدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ورؤساء المنطقتين الصناعيتين والمعنيين بملف الاستثمار وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة "هوّ "الصناعية بمدينة نجع حمادى، وهو أحد 13 مجمعا صناعيا وجه بإنشائهما الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 12 محافظة؛ بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة وهو أكبر المجمعات الـ 13 علي مستوي الجمهورية.

ويقع المجمع على مساحة 300 ألف متر مربع ويشمل 28 هنجر تضم بدورها 420 وحدة صناعية بمساحات تتراوح بين 144 و 450 م٢ بتكلفة مالية تتخطى 700 مليون جنيه ويوفر حوالى 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و حوالى 10 آلاف فرصة أخرى غير مباشرة، كما يشمل المجمع أيضاً جميع المرافق الأساسية من المبانى الخدمية لخدمة العاملين بالمجمع و مبنى إدارى ومعرض للمنتجات ومطعم و كافتيريا و سوبر ماركت و مسجد.

واطلع الداودي، علي الموقف التنفيذي لأعمال ترفيق المناطق الصناعية، مؤكداً أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين، موجهاً بالتنسيق بين الشركات التي تتولي تنفيذ الأعمال بالمناطق الصناعية، ومسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهات التنفيذية بالمحافظة لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت و بأعلى جودة، مشدداً علي الشركة المنفذة للمشروع الإلتزام بتطبيق معايير الجودة والسلامة والصحة المهنية في الأعمال المنفذة لتوفير بيئة آمنة للعاملين و ذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.



وفي نفس السياق التقى محافظ قنا، مجموعة من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين، للتعرف إلى احتياجاهم ومناقشة التحديات التى تواجههم بالمحافظة، من أجل تقديم كافة التيسيرات و تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، ومن ثم تهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين لزيادة نسب التشغيل و خلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب.

اجتماع متابعة أعمال ترفيق المناطق الصناعية بقنا

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