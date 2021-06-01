قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يحسم الجدل حول مصير معين الشبعاني

حسم نادي الترجي التونسي، مصير معين الشعباني المدير الفني للفريق، حال الخسارة أمام الأهلي بمجموع مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وودع الترجي كأس تونس، الأسبوع الماضي، من دور الـ 32، بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف دون رد.

وأكد مصدر بنادي الترجي لـ “ صدى البلد”، أن معين الشعباني مستمر مع الفريق في الموسم المقبل، بغض النظر عن نتيجة مباراتي الأهلي".

وأوضح المصدر، أن فريق الترجي عاد للتدريبات، السبت، بعد راحة سلبية، عقب وادع كأس تونس أمام النجم الساحلي.

وأشار المصدر، إلى أن الفريق لا يعاني من أي غيابات حتى الآن، قبل مواجهة الأهلي.

في نفس السياق، تلقى النادى الأهلى خطابا رسميا، أمس الاثنين، من الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، يخطره فيه بالموعد النهائي لمباراتى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى.

ومن المقرر أن تقام المباراتان يومى 19 و 26 يونيو المقبل بعد أن كان محددا لها يومى 18 و 25 يونيو.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في مواصلة نغمة الانتصارات من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب قبل خوض لقاء الإياب يوم 26 يونيو في القاهرة.

ويأمل الأهلي في تخطي عقبة الترجي التونسي، والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، في محاولة للدفاع عن اللقب للموسم الثاني على التوالي، بعدما حصد اللقب في الموسم الماضي على حساب الزمالك بنتيجة 2-1.

وسيخوض الأهلي هذه المباراة وسط معنويات مرتفعة للغاية، بعدما توّج الفريق بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، على حساب نهضة بركان المغربي بثنائية نظيفة، سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

في المقابل، يرغب فريق الترجي التونسي، بقيادة المدرب معين الشعباني، في تحقيق نتيجة إيجابية بهذه المباراة أيضًا، من أجل وضع قدمًا في نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومحاولة خطف التتويج بلقب المسابقة هذا الموسم 2020-2021.

وتأهل الأهلي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة بينما تأهل الترجي التونسي لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب بلوزداد الجزائري بنتيجة 3-2 بالركلات الترجيحية في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من ربع نهائي المسابقة.