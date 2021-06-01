وزيرة التضامن تفتح معرض "ديارنا" غدا .. القباج: يعمل على ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين .. مخصص لتجهيز العرائس ويقدم رسائل اجتماعية إيجابية للشباب

معرض ديارنا للأثاث والمفروشات:

يفتح أبوابه من 10 صباحًا لـ 10 مساءً بمشاركة 300 عارض

مُخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة

يشمل مستويات مختلفة من المعروضات بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق

يهدف خفض نسبة المواطنين المعرضين أن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض

يقدم رسائل اجتماعية بما يشمل ترشيد الاستهلاك المبالغ في تجهيز منازل الزوجية

تفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي غدًا، الأربعاء، الموافق 2 يونيو، معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات" المخصص لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، وذلك بصالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، ويشمل مستويات مختلفة من المعروضات بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق.

وصرحت "القباج"، بأن المعرض يستهدف تقديم عدد من الرسائل التسويقية أهمها ترويج المنتج المصري ودعم صغار المنتجين العاملين في مجال الأخشاب والأجهزة الكهربائية وتحفيز التبادل التجاري بين المحافظات، خاصة أن العارضين يمثلون فئة كبيرة من التعاونيات الإنتاجية في مجال صناعة الأثاث كما يمثلوا مدينة الأثاث التي افتتحها السيد رئيس الجمهورية في نهاية عام 2019.

كما يهدف المعرض إلى تقديم رسائل اجتماعية ايجابية موجهة للشباب في سن الزواج، بما يشمل ترشيد الاستهلاك المبالغ في في تجهيز منازل الزوجية ، وخفض نسبة المواطنين المعرضين أن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة، والاقتراض، والتركيز على بناء أسرة سليمة، مؤكدة أن الزواج ليس مجرد تأثيث منزل ولكن تأسيس أسرة تقوم على المودة والعلاقات الصحية والمبادئ الايجابية.

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل في هذا الإطار جهودًا كبيرة عبر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" الذي يهدف لتوعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية،وذلك من خلال توفير المعارف الأساسية للمُقبلين على الزواج،والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمُساعدة حديثي الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافُق والمواءمة الأسرية.

وينطلق المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم 10 يونيو، ويفتح أبوابه من 10 صباحًا إلى 10 مساءً بمشاركة ٣٠٠ عارض من بينهم ٢٠٠ عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الاثاث بدمياط، كما يشارك في المعرض ١٠٠ عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الاهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط، المنوفية، القليوبية ،الإسكندرية ، أسوان ، سوهاج والبحر الأحمر.

كما تشارك بالمعرض "شركة الأزياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.