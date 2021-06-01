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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى فنان.. رامى صبرى فى أحدث ظهور

صدى البلد

شارك الفنان رامي صبرى، متابعية بصورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

 

احلى فنان - ربنا يحميك - نجم مصر 

 

يذكر أن قال رامي صبري، إنه يقيم حفلات الأفراح بسعر ثابت، وهو 100 ألف جنيه، موضحًا الحفلات تختلف على حسب الموقع، والمطلوب.

وأضاف رامي صبري، خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سعره أقل من تامر حسني ومحمد حماقي.

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رامي صبري

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