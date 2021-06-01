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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مازن الغرباوي: مسرحية ألمظ وسي عبده مرجع تاريخي مضمون.. فيديو

مازن الغرباوي - مروة
مازن الغرباوي - مروة ناجي

أكد الفنان مازن الغرباوي أنه حرص على أن تكون مسرحية ألمظ وسي عبده التي قدمت على مسرح البالون خلال الفترة الماضية مرجع موثوق به لفترة مهمة في تاريخ مصر وذلك خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد.

وكشف لنا عن المراجع التي استعان بها لتوثيق تلك الفترة فنيا، خاصة ان المراجع في مصر قليلة عن تلك المرحلة.


وكان قد حل المخرج مازن الغرباوي والمطربة مروة ناجي ضيفين، على موقع “صدى البلد”، واحتفلا بنجاح مسرحيتهما “ألمظ وسي عبده”، التي عرضت مؤخرا على مسرح البالون.

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وتحدثوا خلال الندوة عن كواليس العمل، والصعوبات التي قابلتهما، وكيف تم التحضير للمسرحية، والأغاني التي قدماها في العمل، كما كشف كل منهما عن جديدهما في الفترة المقبلة.

وعلى جانب اخر قد احتفلت أسرة المسرحية بعيد ميلاد الفنانة مروة ناجي، بعد انتهاء العرض، و سط الجمهور، الذي شاركها فرحة العيد أيضا.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده"  إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

المخرج مازن الغرباوي مسرحية ألمظ وسي عبده الفنانة مروة ناجي ألمظ وسي عبده المخرج عادل عبده

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