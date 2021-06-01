استئناف حركة القطارات فى الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، استئناف رحلاتها على خطوط ضاحية العاصمة بعد توقف لمدة ثلاث ساعات.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، جاء ذلك بسبب احتجاج عمال القطارات إثر اعتداء تعرض له زميلهم.

وشن عمال القطارات بولاية البليدة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بعد تعرض مراقب قطارات لاعتداء جسدي من قبل شخص قام بمخالفة عدم اقتناء تذكرة السفر.

وقال مصدر إن هذا الفعل غير المقبول دفع، عمال القطارات إلى تنظيم وقفة احتجاجية رفضا لمثل هذه السلوكيات العدوانية، وتضامنا مع زميلهم الذي تعرض لجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

