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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مشاكل النوم والقلب أبرزها..

دراسة: أعراض طويلة الأمد تصيب المتعافين من كورونا

أعراض كوفيد طويل
أعراض كوفيد طويل الأمد

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين بريطانيين، عن أن واحدا من كل 10 ناجين من فيروس كورونا يصاب بما يُطلق عليه "كوفيد طويل الأمد"، مما يعني أنه يعاني من أعراض طويلة الأمد لأكثر من 3 أسابيع بعد الإصابة. 


أعراض كوفيد طويل الأمد


وأفاد الباحثون، بأنه قدرت جامعة واشنطن بأن الرقم أقرب إلى واحد من كل 3 مرضى فيروس كورونا يصابون بما يسمى و"كوفيد طويل الأمد" قد يظهر مع مجموعة كبيرة من الأعراض، ما يجعل من الصعب على الأطباء اكتشافه.
 

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وتابع الباحثون، أن خطورة تكمن بأنه كوفيد طويل الأمد قد يؤثر على كل عضو في الجسم تقريبا"، وقد تظهر عليهم بعض الأعراض الخطيرة، وفقا لما نشر بموقع روسيا اليوم.

 

وقال  الدكتور زياد العلي، عالم الأوبئة ورئيس الأبحاث في المستشفى التعليمي لشؤون المحاربين القدامى في سانت لويس، أن مرضى فيروس كورونا المصابين بكوفيد طويل الأمد سوف يلاحظون بعض العلامات والتي استمرت  لمدة 7 أشهر على الأقل لبعض المتعافين، وتشمل :

1- ضبابية الدماغية :
 

تعرّض واحد من كل 5 متعافين، لضبابية في الدماغ بعد 6 أشهر من إصابته بكوفيد-19، بغض النظر عما إذا كان المرضى دخلوا المستشفى أم لا، وفقا لتحليل 51 دراسة طويلة حول الفيروس.

2- الإعياء :
أفادت دراسة صينية أن 6 من أصل 10 ناجين من كوفيد-19 نُقلوا إلى المستشفى، أبلغوا عن إجهاد عضلي وضعف بعد 6 أشهر.

3- مشاكل في النوم :
وأفاد واحد من كل 5 مرضى مصابين بفيروس كورونا بأنه يواجه صعوبة في النوم بعد 6 أشهر من المرض، وفقا لتحليل 51 دراسة.

4- ضيق التنفس والسعال المستمر :
يعد ضيق التنفس والسعال المستمر أمرين شائعين بين الناجين من كوفيد-19، بعد شهر إلى 6 أشهر من الإصابة، وفقا لدراسة أجريت على أكثر من 73,000 من قدامى المحاربين الأميركيين.

5- مشاكل قلبية :
كان الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب شائعين بين الناجين من كوفيد-19، وفقا لدراسة على قدامى المحاربين الأميركيين، وكان الناجون من مرض كوفيد-19 معرضين أيضا لخطر متزايد للإصابة بفشل القلب وتصلب الشرايين والجلطات الدموية في غضون 6 أشهر بعد الإصابة، كما لوحظ التهاب عضلة القلب لدى مرضى "كوفيد طويل الأمد".
 

أعراض كوفيد طويل الأمد



6- الأعراض العصبية والأمراض العقلية :
وجدت دراسة كبيرة أن أكثر من ثلث الناجين من كوفيد-19، يعانون من أعراض عصبية أو مرض عقلي في غضون 6 أشهر من الإصابة. وكانت اضطرابات القلق والمزاج، مثل الاكتئاب، هي الأكثر شيوعا.

7- فقدان حاسة الشم :
من بين أولئك الذين فقدوا حاسة الشم بعد كوفيد-19، لم يستعد حوالي ثلثهم الشعور لمدة شهرين أو أكثر، وفقا لمسح أميركي صغير.

8- فقدان الشهية والإسهال :
وجدت دراسة صغيرة من الصين أن أكثر من 40% من المرضى الذين نُقلوا إلى المستشفى مصابين بكوفيد-19، أبلغوا عن مشاكل تتعلق بالأمعاء بعد 3 أشهر من الإصابة الأولية. وكانت الأعراض الأكثر شيوعا هي فقدان الشهية والغثيان والارتجاع الحمضي والإسهال.

9- طفح جلدي وتساقط الشعر :
أفادت دراسة قدامى المحاربين الأميركيين أن الناجين من كوفيد-19 أبلغوا عن ظهور طفح جلدي بعد 6 أشهر من الإصابة. ووثقت دراسة من الصين تساقط الشعر بين 22% من المرضى بعد 6 أشهر من دخول المستشفى بسبب المرض.

10- ضيق الصدر وآلام المفاصل والعضلات :
في دراسة استقصائية حول أعراض "كوفيد طويل الأمد"، نُشرت في ديسمبر، أبلغ 9 من كل 10 أشخاص عن أعراض مثل ضيق الصدر وآلام العضلات وآلام المفاصل بعد شهر واحد من الإصابة.

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