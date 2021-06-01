صابرين جابر: التجاهل يسبب فشل كثير من العلاقات بين الزوجين

كشفت صابرين جابر خبيرة العلاقات الاسرية، حل مشكلة التجاهل بين الزوجين، والطريقة المثلى في التعامل مع هذه الأزمة.



وقالت «جابر» خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز في برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الزوج يعتبر أن زوجته شيئ مسالم له ومتواجد معه طوال الوقت واتخذ هذا الشعور من الزوجة منذ البداية.



وأضافت خبيرة العلاقات الأسرية، أن الزوج يفضل المرأة الغامضة، بمعنى المرأة قليلة الكلام والاتصالات به، موضحة أن التوازن في العلاقات أفضل شئ خاصة بين الرجل والمرأة في التعامل مزيج من الاهتمام والتجاهل.



وأشار الكاتبة صابرين جابر، إلى أن المواجهة بين الزوجين أفضل أسلوب للحوار بينهم، ولا تفضل أستخدام أسلوب التجاهل معظم الوقت، مؤكدة أن التجاهل يسبب فشل كثير من العلاقات بين الزوجين.



