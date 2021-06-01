هل تتغلب حبة من دواء كورونا على الفيروس وسلالاته؟.. فايزر تجيب

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، في لقاء على شبكة CNBC، أن دواء كورونا المضاد للفيروسات ، يمكن أن يكون متاحًا فى نهاية هذا العام.

ودواء كورونا الجديد عبارة عن حبة تؤخذ عن طريق الفم ومن المتوقع أن تكون فعالة ضد سلالات الفيروس المتحورة.

تجارب دواء كورونا الجديد

نشرت أخبار عديدة عن دواء كورونا المضاد للفيروسات التابع لشركة فايزر، وذلك في 26 أبريل الماضي، في صحيفة "تلجراف" وكان أبرزها أن شركة فايزر تجري حاليًا تجارب في الولايات المتحدة وبلجيكا على دواء كورونا الجديد على متطوعين بالغين.

وأوضح “ألبرت ” أن الشركة تختبر حاليا نوعين من مضادات الفيروسات، أحدهما يتم حقنه عن طريق الوريد والآخر يتم تناوله عن طريق الفم.

أكد “ألبرت ” أن الشركة تركز على دواء كورونا الفموي لما له من مزايا عديدة فلايحتاج للذهاب إلى المستشفى لتناوله ووصف الحبوب المضادة للفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم بأنها "تغيير في قواعد اللعبة".

وأوضح أن نهاية العام تعد إطار زمني جيد لإتاحة دواء كورونا ، لكنه يعتمد على نجاح التجارب السريرية وموافقة إدارة الغذاء والدواء وستكون هناك الكثير من الأخبار التى ننشرها خلال الصيف عن هذا الدواء، مع العلم أن التجارب السريرية للدواء الذي يؤخذ عن طريق الفم قد بدأت بالفعل.

فكرة دواء كورونا الجديد

وفكرة الدواء تعتمد بشكل أساسى على منع تكاثر الفيروس في الخلية، وذلك بفضل وجود مثبطات الأنزيم البروتيني، التي ترتبط بالأنزيمات الفيروسية، وتستخدم مثبطات Protease لعلاج مسببات الأمراض الفيروسية الأخرى، مثل التهاب الكبد الوبائي سي و الإيدز .

وفي حال الانتهاء من التجارب السريرية ونجاحها وموافقة إدارة الغذاء والدواء على عقار كورونا الجديد، ستكون حبة الدواء الجديدة التي يتم تناولها عن طريق الفم الأولى من نوعها فى عالم أدوية كورونا.