رسميًا .. أنشيلوتي مديرًا فنيًا جديدًا لـ ريال مدريد الإسباني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.

وكان زيدان قد تقدم باستقالته من تدريب ريال مدريد الأسبوع الماضي بعد نهاية موسم 2020-2021.

وأعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي التعاقد مع أنشيلوتي لمدة 3 مواسم.

وأكد ريال مدريد أنه سيتم تقديم أنشيلوتي غدًا في مؤتمر صحفي بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز، في تمام السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.



يذكر أن أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد عام 2013، وقاده للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2014، قبل الرحيل بعد ذلك بعام وحيد.