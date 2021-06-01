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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تقرر تجديد إيفاد أحد أئمة الوزارة للعمل في البرازيل

الأوقاف
الأوقاف

اعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، الثلاثاء، تجديد إيفاد الشيخ جمال عبد الإمام حسين إمام وخطيب بأوقاف أسيوط، للعمل بمسجد سان جوزية في مدينة دوس كامبوس - ساوباولو بالبرازيل.

 

الأوقاف تعلن حاجتها لإيفاد داعية

 

أعلنت وزارة الأوقاف عن حاجتها إلي إيفاد أحد العاملين في مجال الدعوة للتدريس بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية ” نور – مبارك ” بكازاخستان .

 

وحددت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم :

  • أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه في تخصص العقيدة .
     
  • أن يكون مُسكنًا على درجة مالية بموازنة وزارة الأوقاف.
     
  • أن يكون حاصلًا على درجة ممتاز في تقارير الكفاية خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، ولم يوقع عليه بجهة عمله أي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين.
     
  • أن لا يكون سبق له الإيفاد الدائم على نفقة الوزارة .
     
  • أن لا يكون قد صدر بشأنه – من أي جهة رسمية – قرار أو توصية بالحرمان من السفر للخارج ؛ ما لم يُلغ هذا القرار أو تُسحب هذه التوصية .
     
  • أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ؛ ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره .
     
  • أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن .
     
  • أن يكون ممن سبق نجاحه في الاختبارات التحريرية والشفوية لأي من: ” إيفاد رمضان – بعثة الحج – القراءة الحرة – الإدارة الإشرافية – إمام منطقة – إمام متميز – أكاديمية الأوقاف – الأكاديمية الوطنية ”  .


وتقدم الطلبات على موقع الوزارة الإلكتروني ( أوقاف أونلاين ) اعتبارا من :18 /5/ 2021م حتى 25/ 5/ 2021م من خلال النموذج المرفق ، وسيتم إخطار المتقدمين بمواعيد الاختبار عبر ذات الموقع .

 

الأوقاف تجديد إيفاد إمام وخطيب البرازيل داعية

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