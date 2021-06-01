أوقاف الفيوم تحقق ألف صك أضحية .. والوزير يقرر مكافأة استثنائية
تفوقت محافظة الفيوم في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف وحققت الألف صك الأولى لتأتي كثاني مديرية تحقق الألف صك كاملة قبل يوم 4/ 6/ 2021م.
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة استثنائية 3000 جنيه لمدير المديرية و2000 لأفضل معاون له في المشروع ، إضافة إلى المكافأة المقررة للقائمين على هذا المشروع بالمديرية ، وسيتم صرف نفس المكافأة لكل من يحقق الألف صك الأولى حتى مساء يوم الجمعة القادم 4/ 6 / 2021م.
كيفية التبرع لصكوك الأضاحي
للمشاركة في المشروع اتصل أو أرسل رسالة (طلب صك) عبر “الواتس آب” على أي من الأرقام التالية: (01144463951 – 01202527258 – 01120857330) ، متضمنة : (الاسم – العنوان – التليفون – عدد الصكوك).
أو سجل عبر الرابط التالي : (اضغط هنا) ، يصلك مندوبنا حيث كنت.
أو من خلال إحدى جهات بيع صكوك أضاحي الأوقاف التالية: (جميع مديريات الأوقاف – البنك المركزي المصري – بنك مصر – البنك الأهلي المصري – البنك الزراعي المصري – البريد المصري – فوري).