وحشتوني .. عبير صبرى تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة عبير صبرى عدة صور لها وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وعلقت عبير صبرى قائلة «وحشتوني».

وشاركت الفنانة عبير صبري، في سباق دراما رمضان 2021، بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.



مسلسل موسي بطولة كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبري، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير.