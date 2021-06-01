مصر في المجموعة الثانية بكأس العالم لكرة الصالات

أسفرت قرعة كأس العالم لكرة الصالات، عن وقوع منتخب مصر بقيادة هشام صالح فى المجموعة الثانية.

وكان منتخب مصر لكرة الصالات خسر نهائى كأس العرب لكرة الصالات التى أقيمت فى صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر أمام المغرب برباعية نظيفة.

وجاءت قرعة كأس العالم لكرة الصالات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: ليتوانيا، فنزويلا، كازاخستان، كوستاريكا

المجموعة الثانية: أوزبكستان، جواتيمالا، الاتحاد الروسي، مصر

المجموعة الثالثة: تايلاند، البرتغال، المغرب، جزر سليمان

المجموعة الرابعة: بنما، جمهورية التشيك، فيتنام، البرازيل

المجموعة الخامسة: أنجولا، اليابان، باراجواي، إسبانيا

المجموعة السادسة: الأرجنتين، أمريكا، صربيا، إيران