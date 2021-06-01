تعرف على حجم إنتاج السعودية للنفط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن حملات التطعيم العالمية ستفضي إلى مزيد من استعادة التوازن بأسواق النفط.

وأضاف أن الطلب الأميركي والصيني على النفط يتحسن، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن الأفق مازال قائما.

وأوضح أن إنتاج المملكة من النفط في مايو بلغ 8.482 مليون برميل يوميا.

وتجتمع مجموعة أوبك وحلفاؤها المعروفة بأوبك بلس اليوم الثلاثاء، لتحديد مستويات إنتاج النفط للفترة المقبلة، ومن المرجح أن تلتزم بالوتيرة الحالية للتخفيف التدريجي لقيود الإمدادات النفطية، في الوقت الذي يوازن فيه المنتجون توقعاتهم بتعافي الطلب مقابل زيادة محتملة في إمدادات إيران.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ، متحدثا اليوم الثلاثاء في مستهل اجتماع أوبك بلس إن الاقتصاد العالمي يتعافى.

وأشاد بتوزيع لقاحات كوفيد-19 عالميا، قائلا إنه سيدعم إمكانية الحركة وتنقلات الأفراد. وقال نوفاك إن تعاون أوبك بلس يعود بالنفع على سوق النفط العالمية.

وقررت أوبك+، في أبريل/ نيسان إعادة ‭‭‭2.1‬‬‬ مليون برميل يوميا من الإمدادات إلى السوق في الفترة من مايو/ أيار إلى يوليو / تموز، إذ توقعت زيادة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند.

ومنذ تبني هذا القرار، أخذت أسعار النفط في الصعود وكسبت ما يزيد على ‭‭‭30‬‬‬% منذ بداية العام إلا أن احتمال زيادة الإنتاج من إيران، مع إحراز تقدم في المحادثات لإحياء اتفاقها النووي، قد حد من الاتجاه الصعودي.

وقال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك إنه لا يتوقع أن تتسبب زيادة المعروض الإيراني في مشكلات.

وأضاف في بيان "نتوقع أن تكون العودة المتوقعة للإنتاج والصادرات الإيرانية إلى السوق العالمية على نحو منظم وشفاف".